Messi: la Liga dichiara che la clausola rescissioria è in vigore

Con un comunicato del 30 agosto la Liga spagnola prende posizione sulla situazione di Messi e mette per iscritto che la clausa rescissoria da 700 milioni di euro è valida ed attiva. Chi vuole Messi deve pagare al Barcellona questa cifra.

Potete leggere il comunicato ufficiale qui.

DOM 30.08.2020

En relación con las diferentes interpretaciones (algunas de ellas contradictorias entre sí) publicadas en los últimos días en distintos medios de comunicación, relacionadas con la situación contractual del jugador Lionel Andrés Messi con el FC Barcelona, LaLiga considera conveniente aclarar que, una vez analizado el contrato del jugador con su club:

El contrato se encuentra actualmente vigente y cuenta con una “cláusula de rescisión” aplicable al supuesto de que Lionel Andrés Messi decidiera instar la extinción unilateral anticipada del mismo, efectuada conforme al artículo 16 del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales.

En cumplimiento de la normativa aplicable, y siguiendo el proceder que corresponde en estos supuestos, LaLiga no efectuará el trámite de visado previo de baja federativa al jugador si no ha abonado previamente el importe de dicha cláusula.

Il comunicato della Liga in italiano.

Tradotto in italiano il comunicato della Liga è più o meno questo:

DOM 08.30.2020

In relazione alle diverse interpretazioni (alcune delle quali contraddittorie tra loro) pubblicate nei giorni scorsi su diversi media, relative alla situazione contrattuale del giocatore Lionel Andrés Messi con l’FC Barcelona, ​​LaLiga ritiene opportuno chiarire che, una volta esaminato il contratto del giocatore con il suo club:

Il contratto è attualmente in vigore e prevede una “clausola risolutiva” applicabile al caso in cui Lionel Andrés Messi decida di sollecitare la risoluzione anticipata unilaterale del contratto, eseguita ai sensi dell’articolo 16 del regio decreto 1006/1985, del 26 giugno, che regola il rapporto di lavoro speciale degli atleti professionisti.



In conformità con le normative applicabili, e seguendo la procedura corrispondente in questi casi, LaLiga non effettuerà la precedente procedura di visto per l’allontanamento del giocatore dalla federazione se non ha precedentemente pagato l’importo di tale clausola.

Messi non è a parametro zero

Quindi Messi non se ne andrà gratis. Nessuno potrà prenderlo a parametro zero. Si sono infranti i sogni di una decina di club europei.

Probabilmente però non sarà neanche pagata la clausola da 700 milioni.

Messi a questo punto non resterà al Barcellona, Il Barcellona non può tenere Messi dopo quello che è successo. Le parti si incontreranno in mezzo e qualcuno se lo aggiudicherà per una cifra intorno ai 300 milioni, abbastanza perché il Barcellona possa ritenersi soddisfatto, non impossibile per 2 o tre club in europa, Messi sarà comunque il giocatore più pagato della storia.

Messi: la Liga dichiara che la clausola rescissioria è in vigore ultima modifica: da