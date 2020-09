Messi: tutti lo vogliono. Anche il Barcellona

Lionel Messi ha detto ai capi del Barcellona che vuole lasciare il club blaugrana quest’estate e desidera attivare una clausola nel suo contratto che gli consentirà di andarsene a parametro zero.

Un fulmine non proprio a cel sereno che ha scosso il calciomercato.

Il Barcellona ha confermato la notizia, ma vede le cose in modo un po’ diverso: la società ritiene che la clausola che permetterebbe a Messi di svincolarsi sia scaduta il 10 giugno e che quindi Messi abbia una clausola rescissoria di 700 milioni di euro.

Ciò lascia le due parti leggermente separate ed il disaccordo potrebbe metterli in rotta per una grande battaglia legale. Messi vuole lasciare il Barcellona, ma non sarà una cosa semplice.

Il consiglio del Barça ha convocato una riunione urgente per discutere la situazione, che sta già provocando grande panico tra i tifosi del Camp Nou e tante aspettative tra i tifosi delle squadre più forti economicamente.

Manchester City e PSG sono stati immediatamente individuati come i preferiti dei bookmaker per ottenere la firma di Messi.

Messi ha vinto 10 titoli della Liga a Barcellona, ​​quattro Champions League e sei Palloni d’Oro. L’anno scorso, FourFourTwo lo ha nominato il più grande calciatore dei nostri 25 anni di vita.

Vederlo crescere al Barça da quando è entrato a far parte della squadra a 17 anni è stata una gioia per tutti gli sportivi. Ma Messi ha ancora tanto da dare a dei nuovi colori sociali.

Non è una notizia del tutto inaspettata: le voci hanno iniziato a crescere nel luglio di quest’anno secondo cui il miglior giocatore del mondo non era più felice. In campo, la squadra catalana ha avuto problemi di recente: è la prima stagione da prima che Pep Guardiola diventasse allenatore che non è riuscita a sollevare un solo trofeo.

Ma sembra che anche fuori dal campo ci siano stati problemi. Messi ha rimproverato pubblicamente le dichiarazioni provenienti dall’interno del club due volte negli ultimi mesi, sul fatto che i giocatori abbiano avuto un ruolo da svolgere nel licenziamento dell’allenatore Ernesto Valverde e se fossero disposti ad accettare tagli salariali per alleviare le pressioni finanziarie causate dal coronavirus.

E’ una convinzione diffusa che ci sia una spaccatura tra il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu e il suo giocatore di punta. Con Bartomeu che affronta una campagna di rielezione la prossima estate, è cresciuta la notizia che il futuro di Messi sarebeb dipeso dal risultato di quel ballottaggio.

Poi ci sono storie di infelicità per il mercato. Secondo quanto riferito, Messi ha richiesto che il club prendesse Antoine Griezmann l’anno scorso, cosa che hanno fatto, a spese allucinanti. Ora pare che i due non siano più amici e che non vanno d’accordo, dopo una stagione di debutto insufficiente del francese da 120 milioni di sterline.

O Forse Messi è semplicemente stanco di leggere quelli che si suppone siano i suoi pensieri nei media.

La filosofia del Barça però non è più efficiente come una volta e la famosa accademia La Masia non sta più portando campioni di talento che in passato ha promosso Messi, Xavi, Andres Iniesta, Carles Puyol, Victor Valdes, Cesc Fabregas e Gerard Pique alla prima squadra. Campioni così però forse non ne nascono più.

Certo, l’umiliazione per 8-2 del Barcellona per mano del Bayern Monaco in Champions League non può essere ignorata in tutto questo. Ha mostrato quanto si è indebolita la squadra e Messi vuole e può chiedere di giocare in una squadra di grandi campioni..

La scelta di Ronald Koeman come nuovo tecnico avrebbe dovuto migliorare le cose. Solo martedì scorso, il presidente del Barça Josep Bartomeu era irremovibile che Messi sarebbe stato centrale nel progetto di Koeman. Il giorno dopo, lo stesso Koeman stava dichiarando pubblicamente che il futuro di Messi era in Catalogna.

Non solo Man City e PSG aspettano dietro le quinte. L’Inter si è interessata e girano molte voci di procuratori e famiglia presenti a Milano. Potrebbe essere una risposta tardiva all’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus. Ma riproporre il duello a distanza tra i due grandi campioni in Italia sarà molto difficile. Un numero cospicuo di club ricchi di denaro romperebbe volentieri le proprie finanze per anni pur di essere onorato dalla magia di Messi nel campo di casa. Un trasferimento in Cina o in Qatar non può essere escluso, anche se crediamo che Messi non sceglierà la sua nuova squadra in base allo stipendio.

