Parte il campionato 2020/2021

Il campionato di calcio della scorsa stagione è finito da pochissimo, la pausa estiva è durata molto meno del solito, eppure sento una grande trepidazione per l’inizio del nuovo campionato, sabato 19 settembre.

Lo scorso campionato è stato troppo anomalo, strappato, spezzettato, diluito ed ha fatto un po’ calare la passione per il campionato, quindi adesso c’è voglia di ricominciare e riappassionarsi alla propria squadra.

Purtroppo però ancora non sarà un normale campionato perché si ricomincia con gli stadi chiusi al pubblico.

Le partite le potremo vedere solamente con un abbonamento Sky o Dazn. Se un abbonamento Dazn si può fare anche poche ore prima dell’inizio della partita per Sky satellitare ci vuole anche un paio di settimane, a meno di non poter scegliere Sky digitale terrestre o Sky Fibra.

Intanto vediamo dove verrà trasmessa la prima giornata di campionato:

Serie A prima giornata 2020/21

L’inizio è ancora scaglionato. Non solo partite divise tra sabato, domenica e lunedì e già così il tifoso si arrabbia, ma si inizia con tre partite posticipate a mecoledì 30 settembre.

Sabato 19 settembre

Fiorentina-Torino ore 18.00 SKY

Hellas Verona-Roma ore 20.45 DAZN

Domenica 20 settembre

Parma-Napoli ore 12.30 DAZN

Genoa-Crotone ore 15.00 DAZN

Sassuolo-Cagliari ore 18.00 SKY

Juventus-Sampdoria ore 20.45 SKY

Lunedì 21 settembre

Milan-Bologna ore 20.45 SKY

Mercoledì 30 settembre

Udinese-Spezia ore 18.00 SKY

Benevento-Inter ore 18.00 SKY

Lazio-Atalanta ore 20.45 SKY

Il calcio su Sky è fruibile in 3 diverse modalità:

Sky via satellite

Sky via Dtt

Sky via Fibra con SkyQ

Il digitale terrestre e lo streaming con SkyQ sono le nuove modalità di accesso a Sky per cui non serve l’installazione di una parabola e quindi è iniziare a seguire le partite è più veloce. a meno che non si possegga già un impianto satellitare ed allora si può optare per questa tecnologia che offre maggiore qualità.

Comunque sia la scelta l’offerta attuale per un pacchetto Sky TV + calcio è di 33 euro al mese senza costi di attivazione per le opzioni fibra e Dtt mentre per l’attivazione dell’abbonamento satellitare occorrono 99 euro.

Il pacchetto include la visione HD, ha un vincolo contrattuale di 12 mesi e permette la visione completa delle 7 partite di campionato assegnate a Sky ogni giornata.

