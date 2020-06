Serie B – anche la serie cadetta torna in campo il 20 giugno

Definito il nuovo calendario della Serie A, anche la Lega Serie B ieri ha diramato un comunicato in cui illustra la ripresa della Serie B il weekend del 20 giugno.

Tra le novità le cinque sostituzioni da distribuire in un massimo di tre momenti durante la gara, una soluzione provvisoria che studieremo bene per un’applicazione futura.

Si ripartirà con il recupero della 6° di ritorno fra Ascoli e Cremonese fissato il 17 giugno, poi partite il 20 e 21 giugno e tre i turni infrasettimanali, il 30 giugno, il 14 luglio e il 28 luglio, ultima giornata di regular season il primo agosto, inizio dei playoff il 4 agosto e finale di ritorno il 20. Playout il 7 e il 14 agosto.

Gli orari delle partite non sono ancora stati definiti, ma sono previste partite nel pomeriggio e in orario serale.

Regolamento playoff e playout della Serie BKT

La classifica avulsa viene formata con i seguenti criteri:

a) Punti conseguiti negli scontri diretti

b) Differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti

c) Differenza reti dell’intero campionato

d) Maggior numero di reti segnate nell’intero campionato

e) Sorteggio

PLAYOFF

La prima e la seconda classificata salgono direttamente in Serie A, la terza viene definita mediante la disputa di playoff, che si giocano solo se fra la terza e la quarta non ci sono più di 14 punti di distacco, fra le sei squadre arrivate in classifica dal 3° all’8° posto.

La gara è di sola andata fra la 6° e la 7° e fra la 5° e l’8° e prevede, in caso di parità dopo 90 minuti, la disputa dei tempi supplementari. In caso di ulteriore parità non si disputano i calci di rigore ma vince la squadra meglio classificata nella regular season.

La 3a classificata gioca una gara di andata e ritorno, quest’ultima in casa, contro la vincente del match fra la 6° e la 7°. Idem fra la 4° e la vincente fra la 5° e l’8°. In caso di parità di punteggio dopo 180’ si tiene conto della differenza reti nelle due partite, in caso di ulteriore parità si qualifica per la finale la squadra meglio posizionata in classifica (non si disputano quindi i tempi supplementari).

Le vincenti delle semifinali disputano gare di andata e ritorno, quest’ultima in casa della meglio classificata in campionato. In caso di parità di punteggio dopo 180’ si tiene conto della differenza reti nelle due partite, in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra meglio posizionata in classifica al termine del campionato. Solo nel caso in cui le

due squadre avessero terminato il campionato con lo stesso punteggio in classifica, la gara di ritorno prevederebbe anche i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

PLAYOUT

Sono retrocesse direttamente in Lega Pro le tre squadre ultime classificate, la quarta viene individuata da due gare, di andata e ritorno, fra la quartultima e la quintultima se non hanno più di quattro punti di distacco. In questo caso retrocede direttamente anche la quartultima classificata, senza la disputa dei playout. In caso di parità dopo i 180′ il regolamento ricalca quello della finale playoff

