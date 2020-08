5 sostituzioni anche per il prossimo campionato

L’8 maggio, in risposta all’impatto della pandemia di COVID-19 sulle competizioni calcistiche in tutto il mondo, l’IFAB (L’International Football Association Board che si occupa del regolamento mondiale del calcio) ha approvato la proposta della FIFA di introdurre una modifica temporanea all’articolo 3 del regolamento del Calcio prevedendo per le gare di completamento dei campionati 2019/2020 la possibilità di fare fino ad un massimo di cinque sostituzioni per partita, al posto delle consuete 3 sostituzioni.

Il motivo principale dell’emendamento temporaneo è stato l’impatto sul benessere dei giocatori di competizioni che si svolgono in un periodo ristretto e in condizioni meteorologiche afose.

Il Consiglio di amministrazione dell’IFAB con la circolare del 15 luglio ha convenuto di estendere questa possibilità anche ai campionati 2020/2021.

Da un’analisi dell’impatto del COVID-19 sui calendari delle competizioni, ha dimostrato che i motivi iniziali delle modifiche temporanee rimangono valide e l’impatto sul benessere dei giocatori consiglia di continuare nel 2021 a causa di vari fattori, tra cui:

• Alcune competizioni che sono riprese nell’estate 2020 potrebbero avere periodi di recupero / preparazione più brevi del solito, prima dell’inizio della prossima stagione.

• Per molte competizioni, la stagione 2020/21 prevede partite disputate in un periodo compresso a causa di un avvio ritardato e l’impossibilità di terminare più tardi del solito a causa dei maggiori tornei internazionali.

Di conseguenza, il Consiglio di amministrazione dell’IFAB ha prorogato il temporaneo facoltativo emendamento all’articolo 3 per le competizioni programmate per essere completate entro il 31 luglio 2021 e per le competizioni internazionali in programma a Luglio / agosto 2021.

Non ci sono cambiamenti alla regola adesso utilizzata per le 5 sostituzioni, ma l’IFAB ricorda che fare le sostituzioni a metà tempo non conta come

usare una delle tre finestre disponibili per i 5 cambi.

Chissà se in futuro questa diverrà una regola definitiva. Con 5 sostituzioni a disposizione (metà squadra) tecnici capaci possono ribaltare una partita apparentemente già decisa, cambiando completamente il modulo utilizzato in campo e le caratteristiche dei giocatori. Il calcio potrebbe diventare più imprevedibile.

